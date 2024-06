Projeto “Harmonia Sonora” finaliza atividades com espetáculo no Teatro Hélio Melo

A estratégia é fortalecer parcerias com outras entidades culturais e educacionais para ampliar o impacto positivo. No entanto, a continuidade dependerá de novos financiamentos e apoios institucionais.

No data de hoje (29), de junho, o Teatro Hélio Melo (Memorial dos Autonomistas) será o palco para o evento de encerramento do projeto “Harmonia Sonora: Aprender a Encantar com a Flauta Doce”. A entrada para o espetáculo é um quilo de alimento não perecível.

O encerramento do “Harmonia Sonora” promete uma noite encantadora, onde os alunos irão demonstrar tudo o que aprenderam. As apresentações de flauta doce, que refletem meses de dedicação e prática, são aguardadas com entusiasmo. A presença da comunidade é esperada em grande número, tornando o evento uma celebração do esforço e da aprendizagem dos participantes.

Os alimentos arrecadados serão doados à Casa de Apoio Amigos do Peito. A contribuição do público é uma forma de engajar a comunidade em uma causa social, promovendo a solidariedade enquanto participam de um evento cultural.

Metas e Objetivos do Projeto

Lançado com a intenção de proporcionar acesso à educação musical, o projeto “Harmonia Sonora: Aprender a Encantar com a Flauta Doce” teve como principais metas:

– Oferecer educação musical de qualidade para crianças e adolescentes.

– Desenvolver habilidades musicais e cognitivas através da flauta doce.

– Fomentar a apreciação pela música e pela cultura.

– Promover inclusão social e atividades educativas.

Entre dezembro de 2023 e junho de 2024, o projeto foi realizado no Teatro Barracão Matias. O local proporcionou um ambiente propício para o aprendizado, facilitando a participação das famílias e da comunidade. As aulas e ensaios realizados no teatro contribuíram significativamente para o desenvolvimento dos alunos.

Papel Crucial da Fundação Garibaldi Brasil

A Fundação Garibaldi Brasil foi essencial para o financiamento do projeto, por meio do Edital 07/2023 do Fundo Municipal de Cultura. Esse apoio financeiro possibilitou a aquisição dos instrumentos, materiais didáticos e a contratação dos profissionais necessários, viabilizando a participação gratuita dos alunos.

Contribuições da PRIMAX Escola de Música e Grupo DULCISTAS

A PRIMAX Escola de Música e o Grupo DULCISTAS desempenharam papéis importantes na execução do projeto. A PRIMAX forneceu suporte pedagógico e materiais, enquanto o Grupo DULCISTAS contribuiu com orientação técnica e artística, aprimorando as performances dos alunos. A parceria entre essas entidades foi fundamental para o sucesso do projeto.

Impactos Positivos e Resultados

O “Harmonia Sonora” alcançou diversos resultados positivos, tais como:

– Desenvolvimento das habilidades musicais dos participantes.

– Aumento da autoestima e confiança dos alunos.

– Estímulo ao interesse pela música e cultura.

– Criação de um ambiente de aprendizado colaborativo e inclusivo.

– Formação de novos talentos musicais.

Futuro do Projeto

Há planos para a continuidade e expansão do projeto, com novas turmas e a inclusão de outros instrumentos musicais. A estratégia é fortalecer parcerias com outras entidades culturais e educacionais para ampliar o impacto positivo. No entanto, a continuidade dependerá de novos financiamentos e apoios institucionais.

