Jorge Viana diz que “intolerância e hipocrisia” faz bancada do Acre não está entre os “cabeças”

O ex-governador e ex-senador Jorge Viana foi duro ao comentar nas redes sociais a lista dos 100 “cabeças” do Congresso Nacional, onde não consta nenhum parlamentar federal acreano.

O atual presidente da Agência de Promoção de Exportações (APEX) lembrou que nos oito anos em que foi Senador da República esteve presente na lista. “Lamentavelmente, nenhum Senador e nenhum Deputado ou Deputada Federal do Acre aparece nessa lista.

Nos oito anos que fui Senador, fui seguidamente escolhido entre os 100 cabeças do Congresso”, escreveuAinda em relação aos parlamentares, ele criticou a falta de protagonismo dos acreanos. “Muitos parlamentares estão envolvidos numa agenda de intolerância e hipocrisia. Eu penso que o Acre merece uma melhor sorte e precisa voltar a ter protagonismo no plano nacional”, afirmou.

No levantamento que destaca os parlamentares em “ascensão” em 2024, o senador Alan Rick, do União Brasil, aparece na relação que apresenta 50 nomes entre deputados e senadores. Dentre os 50 em “ascensão”, são 26 novos parlamentares. Sendo, 25 deputados, e 1 senador.

Pela definição do DIAP, os “Cabeças” do Congresso Nacional são aqueles parlamentares que conseguem se diferenciar dos demais pelo exercício de todas ou algumas das qualidades e habilidades descritas no estudo que caracterizam protagonismo no processo legislativo, como, por exemplo, a capacidade de conduzir debates, negociações, votações e articulações.

A pesquisa inclui apenas os parlamentares que estavam no efetivo exercício do mandato no período de avaliação, que considera o desempenho parlamentar desde a posse, especialmente o 1º trimestre de 2024. Assim, quem esteve licenciado para assumir cargos fora do Parlamento este ano, mesmo influente, não faz parte da publicação – não há parlamentares acreanos nessa situação.

A lista é publicada desde 1994. Ela apura quais são os congressistas mais influentes do país entre os 513 deputados federais e 81 senadores. O DIAP também leva em conta a capacidade de “leitura da realidade” e “facilidade para conceber ideias, constituir posições, elaborar propostas e projetá-las para o centro do debate, liderando a repercussão e tomada de decisão”.

