Progressistas e União Brasil lideram total de candidaturas no Acre; veja ranking

Republicanos, do deputado federal Roberto Duarte, tem 240 candidaturas no Acre.

Com Leandro Chaves

O Progressistas, partido do governador Gladson Cameli, lidera o número de candidaturas no Acre, com 273 nomes disputando prefeituras, vice-prefeituras e cadeiras nas câmaras de vereadores. Desse total, 18 concorrem ao pleito majoritário na cabeça de chapa.

O União Brasil, dos senadores Alan Rick e Márcio Bittar, aparece em seguida no ranking, com 242 candidaturas, sendo seis delas para prefeito na cabeça de chapa.

Já o Republicanos, do deputado federal Roberto Duarte, tem 240 candidaturas no Acre, sendo o terceiro no ranking, seguido pelo PL, com 232 nomes. O MDB e o PSD possuem, respectivamente, 213 e 209 nomes em disputa.

Confira, a seguir, o ranking completo:

– Progressistas: 273

– União Brasil: 242

– Republicanos: 240

– PL: 232

– MDB: 213

– PSD: 209

– PDT: 144

– Podemos: 143

– Solidariedade: 136

– PT: 98

– PSDB: 98

– PSB: 59

– PCdoB: 55

– PRD: 38

– PSol: 26

– Agir: 23

– Novo: 22

– PV: 19

– Cidadania: 16

– DC: 14

– Rede: 11

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Relacionado

Comentários