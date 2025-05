Cardeal brasileiro foi cotado como possível sucessor do Papa Francisco

Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Salvador, despontou como um dos nomes mais influentes no cenário eclesiástico e é visto como alinhado ao perfil pastoral do pontífice argentino.

Entre os nomes especulados como possíveis sucessor do Papa Francisco, um brasileiro ganhou destaque no cenário internacional da Igreja Católica. Trata-se do cardeal Dom Sérgio da Rocha, atual arcebispo de Salvador (BA) e primaz do Brasil. Com uma trajetória marcada pela moderação, diálogo e fidelidade aos princípios pastorais do atual pontífice, Dom Sérgio é visto como um dos principais representantes da ala progressista moderada dentro do Colégio Cardinalício.

Sua formação teológica sólida, aliada à experiência na liderança da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), bem como sua atuação em diversos dicastérios no Vaticano, reforçou seu nome como uma opção viável em um eventual conclave.

Dom Sérgio tem sido elogiado por sua postura conciliadora, compromisso com a justiça social e aproximação com as diretrizes do Papa Francisco, características que agradam parte significativa dos cardeais eleitores.

Ainda que o processo de escolha de um novo papa seja cercado de discrição e repleto de variáveis, analistas e vaticanistas não descartaram a possibilidade de que, em um futuro conclave, o Brasil poderia ter pela primeira vez um de seus cardeais ocupar o trono de São Pedro.

Outros nomes também que foram citados como possíveis papáveis, como o cardeal Matteo Zuppi (Itália), Peter Turkson (Gana), Luis Antonio Tagle (Filipinas) e Christoph Schönborn (Áustria), mas a presença de Dom Sérgio entre os favoritos reforça a relevância da Igreja na América Latina no atual momento da história católica.

