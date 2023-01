Professor que leciona futebol para crianças carentes agradece apoio do governador

O ex-jogador Adir Pereira é professor de escolinha de futebol no interior do Acre e faz um trabalho solidário há mais de dois anos. No final de 2022, realizou eventos nos municípios de Jordão e Tarauacá, reunindo cerca de 400 crianças. Adir conta que o apoio do governador Gladson Cameli é fundamental.

O projeto é custeado por doações, tanto de pessoas locais, para arcar com lanches e alimentação para as crianças antes dos treinos, como doações do governador Gladson Cameli, que fez uma doação de chuteiras e demais apoios.

O trabalho social atende Escolas Municipais no Jordão em Tarauacá onde mora, além de atender na própria escolinha.

Adir jogou pelo time do Juventus em 1991 e hoje é professor de escolinha de futebol atuando em Tarauacá e Jordão. Sua escolinha solidária ajuda cerca de mil crianças com o esporte. Nomeado pelo governador para trabalhar neste projeto, o apoio de Gladson, segundo o professor, tem sido indispensável, possibilitando abrir portas e mudar o futuro dessas crianças.

Ao contar sobre a atuação do seu trabalho, ele enfatiza que as crianças necessitam desse apoio. “O esporte é o caminho de libertar as crianças da marginalidade”, disse Adir. A felicidade dele é poder contribuir com sonhos e proporcionar momentos que muitos não tem condição de participar ou estar inserido.

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários