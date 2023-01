Velório de Roberto Dinamite será realizado em São Januário nesta segunda-feira

Ídolo do Vasco lutava contra um câncer no intestino desde 2021, mas não resistiu as complicações da doença

O velório de Roberto Dinamite será no palco que o consagrou: São Januário. Após o clube oferecer, a família concordou em realizar a cerimônia pública no estádio, nesta segunda-feira (9), das 9h às 19h (de Brasília). O craque morreu neste domingo (8), no Rio de Janeiro, em decorrência de um câncer no intestino, aos 68 anos.

Além da cerimônia de despedida ao ídolo, o Cruz-Maltino também declarou luto oficial de sete dias em homenagem a Dinamite. O clube carioca ainda informou que todos os atendimentos de imprensa e apresentações de atletas estão suspensos até a próxima quarta-feira (11).

Mais cedo, o Cruz-Maltino publicou uma nota oficial lamentando o ocorrido e agradeceu Roberto Dinamite por todos os feitos.

Carlos Roberto de Oliveira nasceu em 13 de abril de 1954, em Duque de Caxias. Inicialmente, tinha o apelido de Calu, mas, em 1971, ganhou o apelido de “Dinamite” em uma reportagem no Jornal dos Sports. Dinamite também deixa o legado de ser o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro, com 190 gols marcados na competição, e do Campeonato Carioca, com 284 gols.

Dinamite travava uma batalha contra um câncer no intestino desde o fim do ano de 2021 e estava internado desde sábado no Hospital da Unimed, na Barra da Tijuca. Além de ter marcado época como o maior artilheiro do Vasco, ele teve dois mandatos como presidente, entre os anos de 2008 e 2014.

