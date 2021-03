Por não aceitar tamanha afronta, os policiais rodoviários saíram em operação e tentaram prender e identificar o autor do delito.

Por Ithamar Souza

Na noite desta terça-feira (23), a Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizou uma operação no bairro da Base, na área Central de Rio Branco, onde está instalada a sede administrativa da corporação no Acre.

Segundo informações de populares, a operação aconteceu devido à sigla do nome PRF, fixada na entrada da sede da instituição, ser riscada com as iniciais CV, da facção Comando Vermelho. Por não aceitar tamanha afronta, os policiais rodoviários saíram em operação e tentaram prender e identificar o autor do delito.

Moradores mais antigos da Base questionaram a necessidade da operação, tendo em vista que a função da PRF é específica de fiscalização e patrulhamento ostensivo nas rodovias federais. “Nunca vi isso na minha vida”, disse uma moradora.

A reportagem entrou em contato a assessoria de comunicação da Polícia Rodoviária Federal, que ficou de mandar uma nota oficial sobre a operação na manhã desta quarta-feira (24).

