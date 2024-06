PRF prende um e apreende carga de quase 600 kg de cocaína em carreta de sucata

Antonio Malvadeza

O jovem J.A.L.D, de 19 anos, que estava desaparecido desde o último domingo (23), foi encontrado morto na tarde dessa segunda-feira (25) por uma guarnição da Polícia Penal de Feijó, numa área de matagal, próximo ao Polo Agroflorestal, a poucos quilômetros da área urbana da cidade.

O cadáver já apresentava sinais de putrefação e foi levado para o Instituto Médico Legal de Cruzeiro do Sul, onde será conhecida a causa do óbito. Segundo a polícia, provavelmente mais um assassinato no município.

De acordo com familiares, J.A. saiu de casa na manhã de domingo, afirmando que iria tomar banho numa área do Ramal da Madeireira. Como não voltou para casa até a manhã de segunda-feira, parentes procuraram a Delegacia Geral de Polícia de Feijó, onde registraram o desaparecimento.

