PM apreende 58 quilos de drogas e arma em operação no bairro Boa União, no Acre

O Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura Hidroviária e Aeroportuária do Acre (Deracre) iniciou nesta segunda-feira, 5 o processo de seleção da empresa responsável pela execução da primeira fase das obras do Arco Metropolitano de Rio Branco. A iniciativa integra o Programa de Infraestrutura e Saneamento do Estado do Acre (Proisa), financiado com recursos de operação de crédito externo junto ao Fundo Financeiro para Desenvolvimento da Bacia do Prata (Fonplata).

A primeira etapa da obra contempla os seguintes trechos: Lote 1: obra de implantação e pavimentação de rodovia no Arco Metropolitano de Rio Branco, no trecho entre o entroncamento da Estrada do Quixadá e o entroncamento com a Rodovia Estadual AC-010, no município de Rio Branco/AC, com extensão de 4.142,938 metros. Lote 2: obra de implantação e pavimentação de rodovia no trecho entre a ponte sobre o Rio Acre e o entroncamento com a Estrada do Quixadá, com extensão de 6.273,669 metros. Lote 4: obra de implantação e pavimentação de rodovia no trecho entre a Rodovia BR-364 (Subestação de Rio Branco) e a ponte sobre o Rio Acre, com extensão de 6.167,432 metros.

“Como eu tenho dito esse é o ano do executar. Temos trabalhado desde o início da nossa gestão para entregar à população todas as obras que iniciamos. Nosso objetivo é sempre garantir a presença do Estado Democrático de Direito próxima aos acreanos e acreanas, cumprindo o que consta na nossa Constituição”, disse o governador Gladson Camelí.

O objetivo do projeto é melhorar a mobilidade urbana de Rio Branco, reduzir congestionamentos e garantir melhores condições de tráfego nas principais vias da capital. A contratação da empresa será realizada por meio da Licitação Pública Internacional (LPI) nº 01/2025, na modalidade Concorrência Eletrônica nº 90036/2025 – CEC 01 – DERACRE/FONPLATA.

O edital está disponível desde o dia 30 de abril nos portais www.licitacao.ac.gov.br e www.comprasnet.gov.br, sob a UASG 927996. As propostas poderão ser enviadas até às 10h (horário de Brasília) do dia 17 de junho, quando será iniciada a disputa de preços no sistema eletrônico ComprasNet.

