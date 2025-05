Motociclista fica ferido em acidente durante chuva em Cruzeiro do Sul

A Polícia Civil do Acre (PCAC), por maio da Delegacia-Geral de Xapuri prendeu nesta segunda-feira, 5, dois homens envolvidos em um furto de 29 cabeças de gado ocorrido na zona rural do município. O crime foi registrado no dia 18 de novembro de 2024, quando a vítima, constatou o desaparecimento de 25 bois e quatro vacas em sua propriedade na Colônia Vista Alegre, resultando em um prejuízo estimado de R$ 70 mil.

Segundo a vítima, a cerca da fazenda foi violada, e os animais teriam sido levados em direção ao Ramal da Filipinas. Diante dos fatos, a Polícia Civil instaurou inquérito e iniciou diligências para identificar os autores, recuperar os animais e esclarecer os detalhes do crime.

As investigações apontaram que J.G.M., com o auxílio de comparsas, inclusive adolescentes, liderou a subtração dos animais. O gado furtado foi inicialmente conduzido a uma propriedade vizinha, onde foi embarcado em um caminhão boiadeiro e transportado até a fazenda de um homem conhecido como “Batok”, localizada às margens da BR-317, no município de Brasileia.

Com base nas provas colhidas, J.G.M., foi indiciado pelos crimes de furto qualificado (art. 155, §6º), associação criminosa com participação de menor (art. 288, parágrafo único) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA). Já o “Batok”,, que já responde por receptação na Comarca de Epitaciolândia, foi autuado por receptação de semovente (art. 180-A do Código Penal).

“A ação demonstra o comprometimento da Polícia Civil do Acre em combater crimes patrimoniais no meio rural, especialmente os relacionados ao furto de gado, que impactam diretamente a economia e a segurança do produtor”, disse o delegado Luccas Vianna, responsável pela operação policial.

