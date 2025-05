Homem é preso após cometer três furtos em uma semana em Marechal Thaumaturgo

Movimentação ocorre pouco mais de um mês após Operação Embarque Fantasma; autoridades ainda não divulgaram detalhes da nova investida

A Polícia Federal retornou ao município de Guajará, no Amazonas, nesta segunda-feira (5), e realizou uma ação na sede da Câmara Municipal. A operação acontece pouco mais de um mês após a deflagração da Operação Embarque Fantasma, que investiga desvios de recursos públicos por meio de passagens aéreas supostamente nunca emitidas.

Até o momento, nem a Polícia Federal nem a mesa diretora da Câmara divulgaram informações oficiais sobre a visita. Não se sabe se houve apreensão de documentos ou outros itens durante a ação. Também não está confirmado se essa nova investida é um desdobramento direto da operação iniciada em abril.

A Operação Embarque Fantasma teve início no dia 1º de abril e teve como alvos uma secretária municipal de Guajará e um empresário do ramo de turismo com atuação no Amazonas e no Acre. As investigações apontam que, entre 2017 e 2021, Guajará teria emitido, por meio de convênios com a empresa investigada, mais passagens aéreas do que a capital Manaus, apesar de ter uma população 131 vezes menor.

Guajará está localizada a 16 quilômetros de Cruzeiro do Sul, no Acre, e tem sido centro de atenção após indícios de fraudes envolvendo verbas públicas. A Polícia Federal segue investigando o caso.

