Acre terá mais de R$ 28 milhões em restituições no 3º lote do IRPF 2025

A Receita Federal libera nesta quinta-feira, 24, a consulta ao terceiro lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) 2025. No Acre, 19.237 contribuintes serão contemplados com um total de R$ 28.777.931,90 em créditos bancários, que estarão disponíveis a partir do dia 31 de julho.

O lote contempla também valores residuais de anos anteriores e faz parte do repasse nacional de R$ 10 bilhões, que será creditado a mais de 7,2 milhões de contribuintes em todo o país. Dentro da 2ª Região Fiscal que inclui os estados do AC, AM, AP, PA, RO e RR, considerando-se os 366.468 contribuintes contemplados na região, que receberão ao todo R$ 544,5 milhões.

A consulta pode ser feita a partir das 10h desta quinta no site da Receita Federal (www.gov.br/receitafederal), clicando em “Meu Imposto de Renda” e, em seguida, em “Consultar a Restituição”. A plataforma também oferece orientações sobre a situação da declaração e permite o acesso ao extrato de processamento via e-CAC.

A restituição será feita somente em contas bancárias de titularidade do contribuinte. Caso haja erro nos dados ou problema na conta, o valor poderá ser reagendado no Banco do Brasil em até um ano após a primeira tentativa de crédito. O reagendamento pode ser feito de forma simples pelo portal do BB (www.bb.com.br/irpf) ou pelos telefones 4004-0001 (capitais), 0800-729-0001 (demais regiões) e 0800-729-0088 (para deficientes auditivos).

Se o valor não for resgatado dentro de um ano, o contribuinte poderá solicitar a restituição pelo portal e-CAC, acessando o menu Declarações e Demonstrativos > Meu Imposto de Renda > “Solicitar restituição não resgatada na rede bancária”.

