Justiça garante “liberdade de expressão artística” para Léo Lins; entenda

José Luiz Runco não é mais o chefe do departamento médico do Flamengo. A diretoria decidiu demiti-lo após polêmica com De La Cruz e insatisfação interna entre os atletas, que escancararam a crise.

O profissional não resistiu depois dos problemas internos no clube carioca. Os outros profissionais permanecem na pasta.

Entenda o caso

Nos últimos dias, Runco expôs a situação física de Nico De La Cruz em um grupo de figuras políticas do Flamengo. Na mensagem, o médico explicou que o uruguaio “não tem condições de jogar em alto nível” e criticou a antiga gestão por aprovar a contratação.

A mensagem foi divulgada primeiro pelo ge, e a reportagem da CNN também teve acesso.

Prezado João. Boa tarde. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito, e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldades de equilíbrio e equilíbrio muscular se algum membro já estiver afetado. Estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E, quanto a venda, só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Atenciosamente. José Luiz Runco

A mensagem repercutiu mal nos bastidores do Flamengo. Jogadores e departamento médico já viviam guerra fria, mas a declaração de Runco passou a ser um estopim para que as críticas saíssem do ambiente interno.

Arrascaeta defendeu o companheiro publicamente nas redes sociais. O estafe de Nico, por sua vez, estuda tomar medidas jurídicas contra o agora ex-chefe do departamento médico, além de buscar propostas para o jogador, como apurou a CNN.

Runco era uma aposta do presidente Luiz Eduardo Baptista, o BAP, desde sua campanha eleitoral. Quando assumiu, em janeiro, demitiu quase 40 pessoas, incluindo Márcio Tannure, de quem é desafeto declarado.

O médico, que teve passagem pelo Flamengo nos anos 2000, colecionou polêmicas nos sete meses que ficou como chefe do departamento médico. Logo nos primeiros 30 dias, suas escolhas já foram questionadas.

Primeiro, tentou cortar os nutricionistas das viagens, algo que fazia parte da rotina dos atletas. Depois, retirou o futmesa do Ninho do Urubu, fator que servia como lazer para os atletas. Ambas as medidas foram revertidas pelo departamento de futebol.

A desconfiança dos atletas com Runco era nítida, tanto que boa parte do elenco optou por realizar trabalhos fora do Flamengo para manter a boa forma e prevenir lesões. Tais medidas, contudo, geraram atritos.

Erick Pulgar e Gonzalo Plata viveram dias complicados nos bastidores depois de buscarem procedimento junto às respectivas seleções, Chile e Equador. Todos os episódios aumentaram a tensão entre as partes.

O médico foi repatriado para focar no futebol, mas, também, se tornou chefe dos esportes olímpicos. Dessa forma, ele ia ao CT do Flamengo apenas duas vezes por semana, sendo consultado para tomar decisões em modelo “remoto”.

O Flamengo se posicionou oficialmente nesta quarta-feira (23), em nota oficial.

Veja a nota do Flamengo

“A Diretoria de Futebol do Clube de Regatas do Flamengo esclarece que a mensagem vazada recentemente não foi escrita por nenhum dos cinco médicos que integram o departamento do futebol profissional: Fernando Sassaki (ortopedista e chefe do setor), Luiz Macedo (cardiologista), Dieno Portella (ortopedista), Vitor Pereira (ortopedista) e Bruno Hassel (radiologista). Como é de conhecimento público, são esses profissionais os responsáveis pelo atendimento diário aos atletas em treinamentos, jogos e viagens, além de levarem de forma constante e transparente todas as informações de interesse da imprensa e da torcida.

A Diretoria de Futebol reitera que não comentará especulações e manterá seu foco única e exclusivamente em preservar o alto nível de performance e concentração que levaram o Clube, neste primeiro semestre, ao melhor desempenho entre todos no cenário nacional.