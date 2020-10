A Polícia Rodoviária Federal (PRF) prendeu um homem transportando drogas em uma motocicleta na tarde desta quinta-feira (1). A prisão foi realizada em blitz de rotina no posto da PRF na BR 364, em Rio Branco. Por volta de 14h, os PRFs determinaram parada a um condutor de uma moto. Ao ser abordado, o motociclista ficou bastante nervoso e estava com um volume próximo ao tórax.

A suspeição fundamentou a realização de uma busca pessoal detalhada, quando, os policiais localizaram dois tabletes contendo substâncias com características de maconha, debaixo da camisa do viajante. O material pesou cerca de 1kg. O homem confessou que receberia R$200 para entregar a droga a um terceiro indivíduo no interior do estado.

A motocicleta e a droga foram apreendidas. O motociclista de 56 anos de idade recebeu voz de prisão e foi conduzido à Delegacia de Flagrantes para os procedimentos legais cabíveis.

