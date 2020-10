Com o aumento do fluxo de veículos e de pessoas nas BRs 317 e 364 durante o feriado prolongado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) iniciou, nesta sexta-feira (30), a ‘Operação Finados 2020’.

O objetivo da ação é intensificar o policiamento ostensivo preventivo em estradas que cortam o Acre e reduzir a incidência de acidentes e a criminalidade. A fiscalização segue até a próxima segunda (2), quando ocorre o feriado do Dia de Finados.

A Operação começou nesta sexta após o governo do estado transferir o ponto facultativo do Dia do Servidor Público, comemorado no dia 28, para o dia 30.

Além da fiscalização, a PRF ainda orienta os motoristas a obedecerem as normas de trânsito para, assim, prevenirem acidentes.

Veja algumas recomendações que devem ser tomadas:

Pesquisar sobre as condições do tempo, da via, locais de parada para abastecimento;

Motoristas devem agir de forma defensiva e preventiva no trânsito.

Redobrar a atenção, principalmente, sob condições adversas como dirigir à noite ou sob chuvas;

Respeitar a sinalização e a legislação para evitar situações inseguras;

Usar cinto de segurança, tanto condutores como passageiros, inclusive nos ônibus;

Motoristas não podem consumir bebidas alcoólicas.

