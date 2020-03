Segundo o portal O Tempo Aqui, de Davi Friale, o mês de março será com chuvas acima da média no Acre. Nível dos rios sobe muito nos próximos dias.

Sábado, último dia de fevereiro, com chuvas e temperatura amena no Acre e em outras regiões.

Rios menores secam e chamam a atenção de moradores antigos

O baixo nível dos rios secundários do Acre tem chamado a atenção de produtores e antigos moradores. O Riozinho do Andirá, em Porto Acre, está tão baixo que é possível passar sobre a ponte alternativa, construída praticamente se aterro.

“Estou na região de Porto Acre há mais de 30 anos e ainda não tinha atravessado um mês de fevereiro com tamanha estiagem. As águas do Riozinho do Andirá baixaram tanto que estamos passando pela ponte alternativa”, disse o ex-deputado e agora pecuarista Geraldo Maia.

Segundo o estudioso do clima, Davi Friale, os rios principais não devem ficar sem grandes volumes de água por muito tempo, pois terminam o mês de fevereiro em elevação. Segundo ele, a posição e tendência do nível dos principais rios do Acre, às 23h de sexta-feira (28) eram as seguintes: em Rio Branco, o rio Acre marcava 7,5m, subindo rapidamente; em Cruzeiro do Sul, o rio Juruá marcava 9,4m, baixando, mas voltará a subir nos próximos dias.