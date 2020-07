As mulheres fecharam o cruzamento da avenida Ceará com a rua Marechal Deodoro e a rua Rui Barbosa, vias bastante movimentadas da capital.

O diretor-presidente do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), Arlenilson Cunha, afirmou que é descabido liberar as visitas nos presídios do Acre neste momento em que o Estado está em estado de emergência (vermelho) por conta da pandemia de covid-19.

A declaração do presidente do Iapen foi enquanto as mulheres e mães de presos interditavam vias no Centro de Rio Branco protesto pelo retorno das visitas.

“No momento não tem como haver visitas, pois estamos na fase vermelha no Estado. Muitos Estado seguem sem visitas. Nós somos vamos ter visitas quando estiver na fase amarela e com alguns cuidados. Seria uma decisão descabida nesse momento”, disse.

A reportagem do Notícias da Hora acompanhou a manifestação. As mulheres fecharam o cruzamento da avenida Ceará com a rua Marechal Deodoro e a rua Rui Barbosa, vias bastante movimentadas da capital.

Uma das mulheres afirmou não ter medo de ser contaminada com a covid-19 no presídio, pois o “corona não está existindo mais como falavam”.

