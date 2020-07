Governador está em Cruzeiro do Sul, onde deve ‘esfriar a cabeça’ quanto à atual situação

Em Cruzeiro

O governador Gladson Cameli pegou o avião e foi para Cruzeiro do Sul onde deve repensar melhor sobre as questões políticas envolvendo sua decisão pessoal sobre as eleições municipais em Rio Branco.

Bater o martelo

Cameli precisa já bater o martelo de forma definitiva em quem vai apoiar. Isso vai aliviar a pressão exercida sobre ele e permitir que os partidos envolvidos nesse drama de novela mexicana, possam caminhar. As eleições se aproximam, em agosto se realizam as convenções.

Bola fora

Como a coluna vem adiantando, Cameli deve optar mesmo por sair do Progressistas. Em declaração à imprensa o mesmo afirmou estar de bem com o povo, mas, nada satisfeito com o seu partido. Isso é fato.

Prejudicada

Com tantas idas e vindas, a pré-candidatura de Tião Bocalom, com todo respeito a sua história, está prejudicada. Não conta com o apoio dos principais assessores do Palácio Rio Branco, pessoas influentes, próximas do governador.

Frente a frente

O governador Gladson Cameli colocou frente a frente ontem (16) o secretário Mauro Sérgio e o subsecretário Moisés Diniz. Foi feito um alinhamento das ações que a educação deve desenvolver no segundo semestre.

Grupo de Elite

Participaram também do encontro no Palácio Rio Branco os secretários Alysson Bestene (Saúde), coronel Ricardo Brandão (SEPLAG), a PGE, o secretário de infraestrutura (Ítalo Medeiros). Comenta-se a boca miúda na cidade, os poucos nomes que carregam o governo nas costas.

Lista azul

Nessa lista de bons secretários acrescenta-se ainda, Silvânia Pinheiro (Comunicação), Israel Milani (SEMA), Paulo Cézar (Segurança), Correinha, Sinhasique e Ana Paula (Ação Social).

Reforma

O Palácio Rio Branco trabalha em uma ampla reforma para 2021 e nesse planejamento, a turma que está literalmente sem vestir a camisa deverá ser exonerada. Segundo a coluna apurou, os nomes já foram solicitados pela Casa Civil.

De volta

O jornalista Nonato Costa, ícone do radiojornalismo está de volta à equipe de comunicação estatal. Ele deve estrear em breve um programa de rede – a pedido do governador – com informações da região.

Completa

O mandato da deputada federal Vanda Milani (SD-AC) apresenta recursos para todas as áreas. A deputada anunciou o empenho de R$ 2,7 milhões para fortalecer ações de esporte e lazer em cidades do interior e na capital.

Comentários