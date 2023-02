Presidente da Câmara fala sobre proposta que aumenta salário de vereadores

Na tarde desta quinta-feira, 16, um Corretor de imóveis foi rendido por dois homens armados que roubaram um veículo Toyota Corolla da vítima e dinheiro.

O roubo aconteceu no bairro Bom Sucesso.

Após a fuga dos bandidos a vítima conseguiu entrar em contato com a Polícia Militar que rapidamente iniciou buscas conseguindo identificar e prender os criminosos que estavam no bairro Cidade do Povo.

De acordo com informações o Grupamento GIRO conseguiu prender os três criminosos que estavam em poder do veículo da vítima e apreenderam com os mesmos duas armas de fogo municiadas, sendo uma pistola e um revólver.

Entre os presos em flagrante tem um presidiário em liberdade monitorada por tornozeleira eletrônica, identificado pelo nome de José Rosemberg, 37 anos, que possui passagens por roubo, furto e homicídio, com ele foram presos, Diego Soares, 19 anos, Cledson Lima, 26 anos.

O trio foi encaminhado a Delegacia Central de Flagrantes- DEFLA.

