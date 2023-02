Prefeitura inaugura Sistema de Abastecimento de Água no Residencial Iolanda e reforça distribuição para o Parque das Palmeiras

A Prefeitura da capital, por meio do Serviço de Água e Esgoto de Rio Branco (Saerb), inaugurou nesta quinta-feira (16), o Sistema de Abastecimento de Água no Residencial Iolanda e o reforço do fornecimento para o Parque das Palmeiras.

De acordo com o prefeito Tião Bocalom, a capital necessitava de um investimento na área do saneamento, por isso a gestão se comprometeu com o pedido da população. A implantação do serviço de abastecimento custou R$ 200 mil, fruto de recurso próprio da prefeitura e vai beneficiar mais de mil pessoas do bairro.

“Quando colocamos água na casa da pessoa, estamos levando dignidade porque estamos levando saúde. Há mais de 20 anos que esses moradores pedem por água e nunca haviam colocado. Assumimos o Saerb, no ano passado e esse ano conseguimos colocar água aqui no Residencial Iolanda e no Parque das Palmeiras”, disse.

Segundo o diretor-presidente do Saerb, Enoque Pereira, os poucos poços presentes em algumas residências estavam contaminados, resultando em problemas de saúde, além do alto custo para aqueles que optam em comprar do caminhão-pipa.

“Não teve nenhuma gestão que se preocupou em fazer uma interligação da rede do Saerb. Ano passado religamos aproximadamente 500 redes, resultando no reforço de água para o Parque das Palmeiras e a implantação do sistema de abastecimento no Residencial Iolanda”, esclareceu.

Para o pastor José Duarte, morador e proprietário de uma escola do bairro há mais de 25 anos, esta quinta-feira marca um novo tempo para os moradores.

“Hoje é um dia muito especial, não tínhamos água e vivíamos sofrendo com poços onde a qualidade não era apropriada para o consumo, então hoje é um dia muito marcante porque agora vamos ter água em nossas torneiras. Uma marca do prefeito é que ele não promete, ele vem e faz, por isso sou fã”, enfatizou.

Morando há mais de 20 anos no Parque das Palmeiras, Eliane Jialdi, contou que está muito feliz em ver a prefeitura ouvindo os anseios da população e que o reforço da água no bairro vai fazer com que ela chegue em sua casa.

“No Parque das Palmeiras tem locais que caem água e outros que nunca viram uma gota. Semana passada levamos um susto porque a água saiu de todas as mangueiras que estavam abertas. Estamos muito felizes e agradecemos ao prefeito”, disse.

O gestor da capital ainda esclareceu que vem muita notícia boa para a população acreana, sobretudo para aqueles que residem no Segundo Distrito e também sofrem com a dificuldade no abastecimento de água.

“A gente vai continuar fazendo, o povo de Rio Branco merece e eu tenho fé em Deus que até o fim do nosso mandato teremos água de qualidade em toda cidade. Daqui a uns dias começaremos a perfurar os poços do Segundo Distrito, fruto de parceria com o Governo”, finalizou.

Além da sociedade civil em geral, também estiveram presentes na inauguração, secretários municipais e os vereadores Raimundo Castro, James do Lacen e Lene Petecão.

