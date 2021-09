Presidente da ALEAC prestigia solenidade do primeiro casamento coletivo no Crôa

No paradisíaco cenário do Rio Crôa, distante 6km de Cruzeiro do Sul, vinte e cinco casais se uniram durante o primeiro casamento coletivo da história da comunidade, realizada na manhã desta quarta-feira,29.

Coordenado pelo Tribunal de Justiça do Acre, o evento contou com as presenças da coordenadora do Projeto Cidadão, desembargadora Eva Evangelista, da Secretaria de Assistência Social do Estado, Ana Paula Lima, do prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima, magistrados, vereadores e dos deputados estaduais José Bestene, Luiz Gonzaga e Nicolau Júnior, presidente da Assembleia Legislativa. A união dos casais foi o primeiro casamento coletivo realizado pelo Tribunal de Justiça desde o início da pandemia.

”Deu vontade de renovar meus votos tamanha é a beleza desse lugar. Esse momento só está sendo possível porque existiu a cooperação entre os órgãos envolvidos e principalmente a boa vontade em fazer. Destaco o belíssimo trabalho que o Tribunal de Justiça realiza a quase três décadas por meio do Projeto Cidadão e o esforço de toda a equipe da Ação Social do Estado. Essa iniciativa de trazer aqui um serviço gratuito tão relevante nos motiva”, disse Nicolau.

O presidente parabenizou os casais e colocou á disposição das entidades a estrutura da Assembleia Legislativa para futuros parcerias. A cerimônia foi presidida pelo juiz de direito Erick Fonseca, da Comarca de Cruzeiro do Sul.