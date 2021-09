Vereadores questionam aumento da energia elétrica e buscam melhorias para Brasiléia

Câmara de Brasiléia realiza vigésima sétima sessão ordinária de 2021

Ao todo, 10 vereadores participaram da Sessão Ordinária que aconteceu nesta terça-feira, dia 28 de setembro de 2021.

Assessoria C.M.B

A vigésima sétima sessão ordinária do 1° ano legislativo, foi realizada na manhã desta terça-feira, 28 de setembro, na sala de Sessões José Cordeiro Barbosa.

Participaram da sessão os vereadores: Elenilson Cruz (PT), Rogerio Pontes (PROS), Lessandro Jorge (PT), Reinaldo Gadelha (MDB), Jurandir Queiroz (PROS), Leomar Barbosa (PSD), Marinete Mesquita (PT), Neiva Badotti (PSB), Leonir Castro (PP) e a Presidente Arlete Amaral (SD). O vereador vice-presidente, marquinhos Tibúrcio (MDB), justificou ausência.

Durante o grande o expediente os parlamentares, usaram a tribuna da casa legislativa, para fazer reivindicações em prol da comunidade.

Vejam o que Disseram

Vereadora Neiva Badotti (PSB): A parlamentar no uso de suas atribuições, começou sua fala demonstrando sua preocupação em relação ao transporte dos alunos da zona rural, com o retorno das aulas presenciais. Que é a secretária de educação tome providências para que esses alunos não fiquem sem o transporte. Solicita que o tribunal de contas emita um parecer dizendo se existe legalidade para que seja pago um abono para todos os servidores da educação. Dando segmento pede que todos os pedidos que não foram respondidas sejam encaminhados para o ministério público tendo em vista a não resposta de algumas solicitações suas até o momento. Solicita que seja marcada uma reunião com a secretaria de educação estadual para que seja tratado sobre a superlotação das escolas de ensino médio em nosso município. Solicita informações da Sesacre a respeito de quais os critérios que foram utilizados para o mutirão de cirurgia que vai acontecer no hospital de Brasiléia, e que o governo do estado possa estar enviando um cirurgião e anestesista uma vez por mês para o hospital de Brasiléia, para que sejam realizadas cirurgias e com isso beneficiar a comunidade em geral.

Vereador Elenilson Cruz (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, começou suas palavras relatando que os trabalhos de recuperação na ponte do km 67 no ramal do Porto Carlos se iniciaram nesta segunda (28), uma indicação do próprio vereador que está sendo atendida pelo poder público, o parlamentar reconhece o empenho da equipe da secretaria de obras, para que sejam realizadas as melhorias na cidade. E pede que de oportuno sejam realizadas melhorias em toda a extensão do ramal. Dando continuidade o Nobre edil parabeniza o executivo através da secretaria de obras pelo trabalho que foi realizado no ramal do Km 47, outra indicação do vereador que foi atendida. Reconhece também o trabalho realizado no km 13 na linha 10, trabalho que irá beneficiar várias famílias no ramal. Solicita um plano da prefeitura para quando os médicos saírem de férias tenha outros médicos para suprir a necessidade da população. E de oportuno que seja realizado um simplificado para que médicos sejam contratados. Finaliza parabenizando todas as equipes do campeonato de futsal juntamente com a prefeitura através da gerência de esporte pelo ótimo espetáculo proporcionado para a população.

Vereador Jurandir Queiroz (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, Começou sua fala solicitando que seja enviado um documento ao setor de cadastro, Energisa e ao Depasa, para que seja enviado por esses órgãos todos os endereços das ruas cadastradas em Brasiléia. Pede a prefeitura que através da secretaria de Saúde seja vista a possibilidade da instalação de um aparelho de ultrassonografia para o município tendo em vista a grande necessidade de nossa região, principalmente para as mulheres gestantes, e seria de grande importância para acontecer um trabalho de prevenção de outras doenças com a realização desse tipo de exame. Dando seguimento o parlamentar ressalta seu comportamento de base, porém afirma que não é submisso ao executivo, afirma ainda o seu respeito por todos os vereadores inclusive os parlamentares de oposição.

Vereador Leonir Castro (PP): O parlamentar no uso de suas atribuições, deu início suas palavras demonstrando sua preocupação em relação ao início do período invernoso, pois segundo o mesmo prejudica bastante a vida dos moradores da zona rural naqueles lugares que não têm boa trafegabilidade, com isso faz uma crítica construtiva ao poder executivo em relação ao péssimo trabalho realizado no ramal da castanheira na proximidade do seu Zé careca, pois segundo o parlamentar no lugar de melhorar a situação apenas piorou. Dando seguimento o parlamentar reconheceu os trabalhos que estão sendo realizados no ramal do km do 47, porém cobra que sejam instalados bueiros ao longo do ramal, para que o serviço seja duradouro. Pede a secretaria de obras que possa estar acompanhando a situação de uma ponte depois do São Pedro, depois da casa do Júlio, pois a mesma se encontra em péssimas condições.

Vereador Lessandro Jorge (PT): O parlamentar no uso de suas atribuições, deu início a sua fala pedindo a prefeitura através da secretaria de obras que esteja realizando a abertura da rua dos USA, que é localizada no bairro José Braúna. Pois na mesma moram várias pessoas e com a abertura da rua irá beneficiar diretamente esses moradores. O parlamentar parabeniza a gerencia de esportes pelo campeonato de futsal realizado no município que teve término no último final de semana, parabeniza também todas as equipes que participaram do evento. O nobre edil ressalta o respeito que tem com todos os vereadores, finaliza agradecendo todos os presentes na sessão em especial as pessoas que estão acompanhando pelas redes sociais.

Vereadora Marinete Mesquita (PT): A parlamentar no uso de suas atribuições, iniciou o uso da tribuna, solicitando a secretaria de obras para que seja feito levantamento de todas as famílias do bairro Alberto Castro que tenham suas casas tomadas pela água em decorrência das chuvas, tendo em vista que o inverno está bem próximo e até o momento não chegou o planejamento que a mesma já solicitou anteriormente. Dando seguimento solicita da secretaria de Saúde que encaminhe para câmera quais ações estão sendo planejadas para que seja evitado outro colapso no surto de dengue. A nobre edil solicita ao secretário de assistência social para que junto a parlamentar posso estar verificando a situação das famílias que vivem em situação de abrigo, para que assim possa ser possível buscar alternativas mais viáveis para que essas famílias tenham direito a uma vida mais digna. Pede esclarecimento do responsável da Energisa em relação aos constantes aumentos abusivos na conta de energia, solicito ainda que sejam contratados os médicos para suprir a falta dos demais, finaliza solicitando a prefeita Fernanda Hassem que possa estruturar a rede de proteção: Caps, Creas, Nasf e unidades de saúde pois são através dessas instituições que as pessoas buscam atendimento.

: O parlamentar no uso de suas atribuições, começou sua fala solicitando que a prefeitura através da secretaria de obras realiza em melhorias no bairro Alberto Castro, tendo em vista as péssimas condições em que a mesma se encontra, o parlamentar pede que as melhorias sejam realizadas com urgência, pois o inverno se aproxima e o problema no local já é antigo, e que esse trabalho seja realizado com qualidade. O parlamentar solicita também melhorias na rua 5 de dezembro que se localiza no bairro José Braúna, rua em que fica a praça dona Ica, pois é preocupante a situação que se encontra atualmente a rua. Finaliza suas indicações reforçando o pedido de informação já feito a secretaria de agricultura a respeito da açudagem e do planejamento de mecanização.

Vereador Rogerio Pontes (PROS): O parlamentar no uso de suas atribuições, Começou sua fala se associando a vereadora Marinete Mesquita em relação em relação aos constantes aumentos abusivos na conta de energia, segundo o próprio parlamentar os preços cobrados são abusivos vai ter pessoas que não vão ter como pagar sua conta, Tendo em vista que a cada mês tem um novo aumento. O vereador parabeniza as pessoas que estiveram no evento na casa de seu irmão no porto Carlos, parabeniza também a prefeita Fernanda Hassem, secretário estadual de meio ambiente Israel Milani, e o secretário municipal de finanças Tadeu Hassem, por se fazerem presente visitando a comunidade. Finaliza parabenizando secretário estadual de meio ambiente Israel Milani pelo trabalho que vem desempenhando em sua pasta e parabeniza o vereador Elenilson pelo seu aniversário.