Prefeito Sérgio Lopes, vice Soares e equipe, prestigiam agenda do Ministro da Educação na Capital

O prefeito Sérgio Lopes, acompanhado do vice-prefeito, Antônio Soares, Secretária Municipal Educação, Eunice Maia Gondim e alguns técnicos da secretaria participaram na manhã desta quarta-feira (29) de uma agenda com o ministro da Educação, Milton Ribeiro e equipe técnica do Ministério da Educação e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).

O evento contou com a presença virtual do Presidente da República Jair Bolsonaro, do Governador Gladson Cameli, reitora da Ufac, Guida Aquino, reitora do Ifac, Rosana Cavalcante, os prefeitos de todos os municípios acrianos, dentre outras autoridades.

No ato foi inaugurado o serviço “Escola de Psicologia da UFAC” também houve atendimento técnico do MEC e FNDE aos prefeitos e suas respectivas equipes.

Em seu discurso, Milton Ribeiro falou sobre a relevância da educação pública para mudar a realidade do país. De acordo com o ministro, é preciso seguir com os investimentos para que mais oportunidades sejam criadas, sobretudo no período pós-pandemia.