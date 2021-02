Às 8h00 desta quarta-feira, dia 24 de fevereiro, o presidente da república Jair Messias Bolsonaro (sem partido), visita o estado do Acre pela primeira após ser eleito. Em sua companhia, está o governador do Acre, Gladson Cameli, os senadores Sérgio Petecão e Márcio Bittar, além de ministros.

Sua visita oficial dar-se-á, após convite do Senador Marcio Bittar e demais políticos do estado, para vir ver de perto, a situação de calamidade que está o estado do Acre, passando por crises de enchente, desabrigados, pandemia, surto de dengue, crise migratória, entre outros problemas.

Nesta semana, o mandatário do Brasil, anunciou o investimento de R$ 450 milhões de reais, além de outros que poderão ser anunciado a qualquer momento durantes coletiva para imprensa no aeroporto da capital do Acre, Rio Branco.

Mais informações a qualquer momento.



