O presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido) cumpre agenda no Acre, nesta quarta-feira (04). Em terras acreanas, ele vem para conferir a situação das cheias dos rios que já desabrigou cerca de 120 mil pessoas e anunciar envio de verbas para socorrer o estado que decretou, recentemente, Estado de Calamidade Pública. Bolsonaro é aguardado com muita expectativa, principalmente porque também trará mais uma carga de lotes da vacina contra o coronavírus.

A chegada do presidente ocorreu às 8h10mim. No aeroporto Internacional de Rio Branco, ele vai seguir num helicóptero das Forças Armadas para sobrevoar Rio Branco e Sena Madureira. Foi cogitado uma breve visita à Cruzeiro do Sul, mas, a assessoria de comunicação do Planalto não confirmou.

Um forte aparato de segurança foi instalado nas estradas de acesso ao aeroporto, ponto onde Bolsonaro fará uma coletiva à imprensa e anunciar os planos da União para os problemas do Acre.

Faltando poucas minutos para o sobrevoou, um pequeno e tímido grupo se reuniu num cercado. O objetivo é tentar um contato mais próximo com o chefe-maior de Estado. Assim que desembarcou, Bolsonaro foi ao espaço e acenou para os presentes.

O mecânico José Macedo, de 42 anos, mora em Rio Branco e foi ao aeroporto só para tentar mostrar ao presidente as tatuagens que fez em sua homenagem: uma no braço e outra na perna. “É um privilégio está aqui. O presidente merece o nosso apoio. É um dia histórico”, disse.

