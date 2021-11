Prefeituras de Epitaciolândia e Cobija firmam convênio para ações ambientais

Aconteceu nessa semana uma reunião entre as secretárias do Meio Ambiente Onde esteve presente no Gabinete do Secretário de Meio Ambiente de Cobija Roger Franco o secretário de Meio Ambiente e Turismo Jonas Cavalcante de Epitaciolândia e seus Diretores Francisco Linz e Cleyson Dias .

Em uma conversa cordial entre os secretários ficou acordado a importância de parcerias entre Brasil e Bolívia para a preservação e conservação do Meio Ambiente. Convênios e projetos serão feitos para favorecer a população das duas cidades.

Agora os frutos desses encontros começam a surgir, parcerias e convênios estão sendo firmados para que ações possam ser desenvolvidas para a preservação ambiental nessa região fronteiriça.

“Quero agradecer ao Secretário Roger Franco e toda sua equipe pela receptividade dizer que essa união vai dar bons frutos, juntos Epitaciolândia e Cobija em breve se tornará exemplo na preservação ambiental.” Destacou Jonas Cavalcante Secretário de Meio Ambiente de Epitaciolândia.