Prefeitura promove vacinação antirrábica gratuita para cães e gatos em Rio Branco

Com o objetivo de ampliar a qualificação profissional e aprimorar a gestão pública, o governo do Acre, por meio da Secretaria de Estado de Administração (Sead) e do seu Departamento de Formação e Capacitação do Servidor (Decap), realizou nesta semana uma série de cursos voltados ao aperfeiçoamento técnico de servidores estaduais.

As capacitações abordaram temas relacionados à administração pública, como gestão de pessoas, compras governamentais, atendimento ao cidadão e acompanhamento de convênios federais, contribuindo para o aprimoramento das rotinas administrativas e dos serviços prestados à população.

Entre os cursos ofertados esteve Gestão Estratégica de Recursos Humanos, iniciado dia 10 e finalizado nesta sexta-feira, 13. A formação foi direcionada a profissionais de Recursos Humanos, gestores e administradores que atuam em processos de gestão de pessoas no âmbito do governo estadual.

Durante o curso, foram abordados temas como fundamentos da gestão estratégica de pessoas, planejamento estratégico de recursos humanos no serviço público, recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, além de gestão de desempenho, inclusão e diversidade.

A capacitação foi conduzida pela instrutora Catarina Valente de Freitas, gestora de políticas públicas e especialista em gestão estratégica de pessoas. “O curso foi pensado para promover o desenvolvimento de competências que incentivem o planejamento e a implementação de práticas de gestão estratégica de recursos humanos no serviço público. Durante a formação, também abordamos a evolução da administração de pessoal para a gestão estratégica de pessoas. Quando isso acontece, a área passa a integrar o planejamento organizacional e contribui para o desenvolvimento de políticas públicas que melhoram a qualidade dos serviços oferecidos à sociedade”, afirmou.

Para a chefe da Divisão de Vida Funcional dos Servidores da Sead, Luziane Barros, a capacitação trouxe uma nova perspectiva sobre a atuação na área de recursos humanos. “Trabalho há três anos no RH da Sead, mas toda a minha experiência profissional era voltada para licitação e processos. O curso foi além das técnicas administrativas e trouxe uma reflexão sobre o cuidado com as pessoas. Percebi que gerir recursos humanos é lidar com talentos, sonhos e histórias. Saio dessa formação mais preparada para contribuir com minha equipe e com os servidores que atendemos”, relatou.

Outro curso realizado foi Capacitação em Compras e Contratos – Implantação do Novo Sistema de Compras do Governo do Estado do Acre, no laboratório de informática do Decap.

A formação orientou servidores públicos sobre a utilização do Sistema de Compras do Estado, abordando desde o planejamento das aquisições até a fase pós-licitação. Entre os conteúdos apresentados estiveram a formalização da demanda, elaboração de documentos técnicos, cotação de preços, emissão de pareceres e utilização de assinaturas digitais.

A instrutora Gleycinaira Rocha explicou que a capacitação faz parte do processo de implantação do novo sistema, obrigatório desde janeiro de 2026 para todos os órgãos da administração direta e indireta do Estado. “Este é mais um curso sobre o Sistema de Compras. Hoje estamos com a Secretaria de Educação em um momento voltado à implementação da ferramenta, com espaço para esclarecimento de dúvidas e acompanhamento técnico. A Secretaria de Administração, em conjunto com a Diretoria de Modernização, tem realizado esse processo de implantação assistida para trazer mais segurança aos servidores”, disse.

O treinamento contou com a participação das instrutoras Gleycinaira Rocha, Rafaela Marques de Andrade Maranhão e Mara Clícia Eugênio Rosas. Foram realizadas três turmas entre os dias 9 e 11 de março, atendendo servidores de diversos órgãos estaduais.

Também integrou a programação o curso Operacionalização de Convênios Federais por meio da plataforma Transferegov.br – App Fiscalgov.br, voltado a gestores e técnicos envolvidos na captação e execução de recursos federais. A formação ocorreu na sala de treinamento da Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan) e foi ministrada pelos instrutores Edemilson Pereira dos Santos e Gerffyrson Jhon de Souza Soares.

Durante a capacitação, os participantes conheceram as funcionalidades do aplicativo Fiscalgov.br para o monitoramento de convênios federais, incluindo autenticação e perfis de acesso, registro de fiscalizações com georreferenciamento, gestão de mensagens e sincronização de dados com a plataforma Transferegov.br.

A programação também incluiu cursos voltados ao atendimento ao cidadão, realizados no auditório da Organização em Centros de Atendimento (OCA), em Rio Branco.

Entre os temas apresentados estiveram Política de Atendimento com Qualidade, ministrado pela instrutora Fran Brito; Central de Serviço Público – Estrutura de Funcionamento, conduzido pela instrutora Rayana Siqueira; Sistema de Gestão da Qualidade, apresentado pela instrutora Sâmia Nogueira; e Linguagem Simples no Atendimento Público, ministrado pelo instrutor Antonio Junior Rodrigues da Silva.

As formações abordaram temas relacionados à qualidade no atendimento ao cidadão, padronização de processos, integração entre órgãos públicos e uso de uma comunicação mais clara e acessível no serviço público.

A servidora da OCA Naomi Sá deu seu depoimento sobre o ciclo de capacitações que foram realizadas também na OCA: As capacitações têm sido uma experiência muito enriquecedora para mim. Como servidora da OCA, participar desses momentos de aprendizado é muito importante porque nos ajuda a entender melhor o funcionamento da instituição, os processos e, principalmente, a forma como devemos atender a população com mais qualidade e atenção.

As iniciativas integram a política permanente de formação promovida pela Sead, por meio do Decap, que oferece capacitações aos servidores estaduais e contribui para a melhoria da gestão pública no Acre.

Fonte: Conteúdo republicado de AGENCIA ACRE

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