O prefeito do município de Epitaciolândia, Tião Flores (PP), esteve visitando a zona rural para acompanhar de perto, os trabalhos que vem sendo realizado pela Secretaria de Obras.

Enquanto não chega o período das chuvas que estão atrasadas neste ano, a Prefeitura vem executando esses trabalhos de melhorias em vários locais e comunidades, ainda neste mês de dezembro.

O ramal que está sendo beneficiado com o piçarramento é o do Tucunduba que liga o ramal do Prata, toda aquela área está sendo beneficiada. Tião flores quer garantir que os moradores da região tenham uma melhor trafegabilidade e possam escoar sua produção para a zona urbana.

Tião Flores estará deixando um grande pacote de obras para o próximo gestor, tanto na zona rural, quanto na urbana, como construção e ampliações de espaços públicos, como também a implantação de iluminação pública, sendo o primeiro município do Acre a ter 100% em sistema de led.

