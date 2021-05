PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA – AVISO DE LICITAÇÃO

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N.º 016/2021.

DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 18/05/2021 à 27/05/2021.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.

DATA DA ABERTURA: 28 de maio de 2021.

HORARIO: 09h00min (nove) horas.

LOCAL: Rua Capitão Pedro de Vasconcelos n° 257 – Sede da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia.

OBJETO: Registro de preços para contratação de empresa especializada no fornecimento de serviços de malharia para atender as necessidades do Município de Epitaciolândia.

As pastas contendo condições e especificações relativas ao presente Edital, encontram-se à disposição dos interessados para consulta na Comissão Municipal Permanente de Licitação – CMPL, Portal de Licitação do Tribunal de Contas do Estado do Acre, site do município ou através do e-mail: [email protected]

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.

Epitaciolândia/AC, 18 de maio de 2021.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro Oficial

Decreto n° 076/2021

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE SUSPENSÃO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 015/2021

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia, Estado do Acre, através de sua Comissão de Licitação e seu Pregoeiro, no uso de suas atribuições legais, torna público para conhecimento dos interessados, a SUSPENSÃO da licitação divulgada através do Diário Oficial do Estado do Acre – DOE nº 13.029 do dia 26 de abril de 2021, edital do PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 015/2021, tendo por objeto o Registro de preços para contratação de empresa especializada para fornecimento de refeições prontas (marmitex e self service), visando atender ao consumo da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia e secretarias municipais, para correções no processo administrativo do presente certame, em obediência aos ditames legais estabelecidas pelo decreto lei n° 10.520/2002.

Epitaciolândia/AC, 18 de maio de 2021.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro

Decreto nº 076/2021

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE EPITACIOLÂNDIA

COMISSÃO MUNICIPAL PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO N.º 001/2021.

DATA PARA RETIRADA DO EDITAL: 18/05/2021 à 01/06/2021.

TIPO DE LICITAÇÃO: Menor preço por item.

DATA DE ABERTURA: 02 de junho de 2021, a partir das 10:00 horas (horário de Brasília-DF), através do site www.comprasnet.gov.br. O edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, através dos endereços eletrônicos: li[email protected], http://sistemas.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/ e www.comprasnet.gov.br.

OBJETO: Aquisição de Maquinários em atendimento ao Convênio n° 904747/2020/SUDAM visando suprir a demanda da Prefeitura Municipal de Epitaciolândia/AC.

A Prefeitura Municipal de Epitaciolândia reserva-se ao direito de a todo e qualquer tempo, desistir, revogar adiar ou mesmo anular total ou parcialmente esta Licitação, sem que isto represente direito dos interessados a qualquer pedido de indenização, reembolso ou compensação dos valores.

Epitaciolândia/AC, 18 de maio de 2021.

Agleison Rodrigues dos Santos

Pregoeiro Oficial

Decreto n° 076/2021