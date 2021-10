PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA – AVISO DE LICITAÇÃO 

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 031/2021

OBJETO: Registro de Preços para futura contratação de empresa especializada na prestação de Serviços de Exames Médicos laboratoriais dos pacientes referenciados pelas unidades básicas de saúde do município de Brasileia.

Data da Abertura: 03 de novembro de 2021, às 14h30min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 19 de outubro ao dia 02 de novembro de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 18 de outubro de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 037/2021

OBJETO: Registro de Preços para futura e eventual Aquisição de Materiais de Consumo (colchões infantis) para atendimento das demandas da Creche municipal de Brasiléia Roma Emilse Silva.

Data da Abertura: 03 de novembro de 2021, às 09h00min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 19 de outubro ao dia 02 de novembro de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 18 de outubro de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira

ESTADO DO ACRE

PREFEITURA MUNICIPAL DE BRASILEIA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL SRP N° 041/2021

OBJETO: Registro de preços para futura e eventual aquisição de cestas básicas visando atender as necessidades da Secretaria de Cidadania e Assistência Social Município de Brasileia/AC.

Data da Abertura: 03 de novembro de 2021, às 10h30min. O Edital e seus anexos encontram-se a disposição dos interessados para consulta e aquisição, do dia 19 de outubro ao dia 02 de novembro de 2021, de segunda a sexta feira na sede da Prefeitura Municipal de Brasileia, sito a Av. Rolando Moreira n. º 198 – Centro, em Brasileia/AC, telefone (68) 35464402, no endereço eletrônico: [email protected] ou no endereço http://app.tce.ac.gov.br/portaldaslicitacoes/. Os interessados deverão comparecer munidos com respectivos carimbos e do CNPJ.

Brasileia/AC, 18 de outubro de 2021.

Eva de Souza Vieira

Pregoeira