Prefeitura e TV Gazeta decidem Campeonato da Imprensa

O adolescente Kennedy Rafael dos Santos Cavalcante, de 16 anos, foi executado com um tiro, e María José, 38 anos, foi ferida com um tiro, na noite deste sábado (26), na rua Geraldo Leite, na Quadra 15, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Kennedy estava em uma praça da Cidade do Povo, quando percebeu a chegada de criminosos e começou a correr. Os bandidos estavam de posse de armas de fogo e realizaram vários disparos, sendo que dois tiros acertaram o rapaz, nas regiões das costas, e a Maria, que estava sentada na frente da própria residência tomando cerveja, foi atingida por uma bala perdida, sendo que o tiro atingiu a mulher no abdômen. Após a ação, os assassinos fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou uma ambulância de suporte avançado para dar os primeiros atendimentos a Kennedy, mas a vítima já estava sem vida. Populares socorreram a Maria José e levaram ela para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade do Povo. A ambulância de suporte avançado esteve na UPA e encaminhou a mulher para o pronto-socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O corpo do rapaz foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML), para serem feitos os exames cadavéricos.

Policiais Militares do 2° Batalhão colheram as informações para tentar procurar pelos autores do crime na região, mas ninguém foi encontrado até o momento.

O caso será investigado por agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

