Prefeitura de Rio Branco inicia entrega dos livros didáticos para 2023 às escolas da zona rural

Por meio da Secretaria Municipal de Educação (Seme), a Prefeitura de Rio Branco deu início a distribuição dos livros didáticos para atender alunos da rede municipal de ensino da zona rural do município para o ano letivo de 2023.

A entrega ocorre por meio do Programa Nacional do Livro Didático (PNLD), e através do setor didático NLD (Seme), ao todo serão entregues 3.395 livros que compreendem as áreas de matemática, língua portuguesa, história, ciências, geografia e educação física, educação infantil, projetos integrados e além do livro do professor.

De acordo com a responsável pelo setor Livro Didático (Seme), professora Sther Maia, até o início das aulas, todas as escolas da zona rural já terão recebido os livros.

“Nossa meta é começar o ano letivo já com os livros nas escolas para que as crianças iniciem as aulas com o material em mãos. Essa é uma das políticas de fortalecimento da prefeitura do município no processo de alfabetização dos alunos dos anos iniciais”, disse a professora.

Para a coordenadora pedagógica do ensino fundamental, professora Eulemia Freire, da Escola Rural Terezinha Miguéis “o livro didático é o suporte que incentiva o desenvolvimento da leitura e da escrita, possibilitando novas descobertas.”

Natacha Delamar, coordenadora pedagógica de educação infantil da Escola Rural Terezinha Miguéis, enfatiza dizendo que “para quem trabalha na escola de zona rural, com dificuldade no acesso à Internet, receber os 841 livros didáticos é fundamental para disponibilizar aos alunos materiais de qualidade, colaborando para o sucesso na vida escolar.”

Escolas rurais beneficiadas

Escola Luiza de Lima Cadaxo

Escola Dr. Zaqueu Machado

Escola Terezinha Miguéis

Escola Mauricilia Sant’Ana

*Com colaboração de Nelly Alves

Compartilhe isso: WhatsApp

Tweet



Telegram



Comentários