Prefeitura de Rio Branco apresenta novo uniforme escolar para 2023

O governo do Acre, por meio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran/AC), publicou na edição do Diário Oficial do Estado (DOE) desta segunda-feira, 5, uma lista com 98 nomes de pessoas selecionadas no Programa CNH Social que não deram continuidade aos processos de habilitação.

O chamamento dos candidatos nas categorias Urbana e Rural dá prazo de 30 dias para que os mesmos apresentem os resultados de exames médicos e psicológicos e possam iniciar as aulas teóricas e práticas.

A convocação é a última etapa antes da eliminação dos candidatos por motivo de desistência. Com a eliminação daqueles que não comparecerem às unidades do Detran na capital e interior para apresentar os exames e iniciar as aulas, posteriormente, essas vagas serão destinadas à candidatos da lista de espera.

O Programa

O CNH Social foi instituído pelo governador Gladson Cameli e se tornou o maior programa de inclusão social já realizado pela autarquia estadual de trânsito em toda a sua história. No total, serão 2.001 pessoas contempladas.

Prestes a contemplar 27 anos de criação, o departamento finalizou os primeiros processos de habilitação do CNH Social ainda no mês de agosto. Em sua retomada, no início do mês de novembro, foram contemplados 630 pessoas na modalidade estudantil.

Confira o edital> CONVOCACAO CNH SOCIAL

