Os moradores de Epitaciolândia puderam comemorar o 1° de maio, Dia do Trabalhador, com uma programação esportiva feita pela Prefeitura através da Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, foram realizadas diversas modalidades esportivas como: Corrida de Pedestre, Vôlei de Areia Masculino e Feminino e Futebol de campo.

Dando abertura na programação foi realizado a Corrida do Trabalhador, com largada na Av. Amazonas km 01 e chegada na Comunidade do Nari Bela Flor, com percurso de 10 quilômetros abertos para categorias Geral Masculino e feminino e por faixa etária de idade.

Em seguida foi realizado o Primeiro Campeonato de Vôlei de Areia Jaqueline Sabino, em homenagem a uma jovem desportista da comunidade que fazia parte do time local, e perdeu a vida em outubro de 2020, em um trágico acidente automobilístico na BR317.

Para o prefeito Sérgio Lopes, Mesmo com a Pandemia as atividades desportivas tem de continuar tendo em vista que são modalidades realizadas em locais ao ar livre sem contato direto.

“Estamos aqui realizando essa atividades em comemoração ao dia do Trabalhador, gostaríamos de fazer uma grande festa, pois todos os trabalhadores seja servidores públicos, privados ou autônomos merecem, más devido a pandemia não podemos, por isso estamos realizando algumas modalidades que não tem contato direto como: Corrida pedestre, Vôlei de areia ao ar livre e torneio de futebol com número reduzido de participantes, más em breve assim que tudo isso passar, vamos trazer de volta todos os tipos de esportes que o nossa população queira participar.” Destacou Lopes.

O Prefeito aproveitou para agradecer a participação de vários desportistas que vieram de Rio Branco, Plácido de Castro e Brasiléia, para participar em diversas modalidades. “Estamos felizes em recebe-los, vocês vieram aqui para abrilhantar nossa festa, por isso, o nosso muito obrigado pela participação de todos.” Sérgio Lopes agradeceu ainda a todo Equipe de secretários, Diretores e servidores pela realização dos eventos em comemoração aos 29 anos de Epitaciolândia e Dia do Trabalhador.

