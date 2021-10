Prefeitura de Epitaciolândia finaliza semifinal do festival de louvor e adoração, final será nesta Quinta-Feira

A Prefeitura de Epitaciolândia, através da Secretaria de Cultura e Esporte realizou nesta ultima Terça-Feira, 19, a semifinal do 1º Festival de Louvor e Adoração do município. Ao todo, restaram 15 concorrente na briga pela final do Festival que esta marcado para Quinta-Feira, 21, na semana evangélica do município.

O festival animou e anima pastores e fieis de igrejas dos municípios do Alto Acre, pôs reconhecem o evento como algo de extrema importância para despertar os talentos daqueles que não obtiveram uma oportunidade ser reconhecida. O festival teve a transmissão ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura de Epitaciolândia, possibilitando que todos os que não estiveram presente fisicamente no evento, assista o evento de onde estiver. Dentre os concorrentes, somente 8 chegaram na final pela disputa dos prêmios que será de um valor de R$: 3.000 para o primeiro lugar, R$: 2.000 para o segundo lugar e R$: 1.000 para o terceiro lugar.

Dentre os concorrentes, foram selecionados apenas 8 para a final e são eles: Thaynara Moreira, Abraão Silva, Luan Tuesta, Nicoly de Brito, Estefany Gomes, Jayna e Isrraely, Maira Costa e Ministério Paz.

O festival contou com a presença de autoridades locais, dentre eles, o Vice-Prefeito Antônio Soares e o atual prefeito, Sérgio Lopes.= além dos pastores da AMPREBE que representam sua associação na região.