Senar e Prefeitura de Epitaciolândia ministram curso de produção de derivados do leite

“O objetivo do curso é ensinar aos produtores rurais as variedades de produtos oriundos do leite, especificidades sobre a produção armazenamento e inserção no mercado dos mesmos.”

Instrutores do Senar e técnicos da Prefeitura de Epitaciolândia, ministram o curso na área do agronegócio; ‘produção de derivados do leite’, de 19 a 23 de outubro de 2021 para pequenos produtores da comunidade do Ramal da Alemanha.

O prefeito Sérgio Lopes tem buscado alternativas para o agronegócio, principalmente aos pequenos produtores a fim de fortalecer a agricultura familiar e agregar valores aos produtos, neste caso derivados do leite.

“Estamos aqui através da Secretaria de Assistência Social em parceria com o Senar, oferecendo esse curso, o objetivo é que esses 10 produtores possam aprender a criar produtos de qualidade, e, com isso agregar valores melhorando a renda familiar e abastecendo o mercado com uma linha de produção de derivados do leite.” Destacou o prefeito.

A Secretária de Assistência Social Eliade Maria, disse que com a retomada gradual das atividades pós-pandemia, a prefeitura junto com seus parceiros oferecerá uma gama de cursos para as comunidades rurais e urbanas, para que as pessoas possam ter uma renda própria.

O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural – Senar proporciona mudança de atitude do produtor e do trabalhador rural, que se desdobram para garantir alimento de boa qualidade aos brasileiros.