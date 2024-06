Prefeitura de Brasiléia realiza Arraiá Cultural com atrações das quadrilhas Goiabita na Roça e Espalha Brasa

O Arraial Cultural 2024 em Brasiléia teve uma programação diversificada. O grupo da melhor idade iniciou as festividades com danças, destacando-se o carimbó “Curió do Bico Doce”. Em seguida, o evento contou com apresentações do Grupo de cheers Atlantis, seguido pelo grupo cultural de Cobija, Bolívia, com seu Balé Folclórico, mostrando a rica diversidade cultural da região.

A música ao vivo também marcou presença com os talentosos artistas Ronely do Acordeon e Raimundo dos Teclados, além da energia contagiante de Jhow de Abreu e Banda. No ápice da festa, as quadrilhas Goiabita na Roça e Espalha Brasa encantaram o público com suas coreografias e alegria típica das festas juninas.

Essa variedade de atrações proporcionou momentos de diversão e celebração para os participantes do arraial, reforçando o papel importante do evento na promoção da cultura local e no fortalecimento dos laços comunitários em Brasiléia.