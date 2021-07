Prefeitura de Brasileia e CUFA entregam 300 tickets alimentação para mulheres chefes de família

A Prefeitura de Brasileia realizou na tarde desta terça-feira (29), em parceria com a Central Única das Favelas do Acre (Cufa-AC), a doação de 300 tickets alimentação. Os cartões foram encaminhados à Secretaria Municipal de Assistência Social que realizou o cadastros de famílias em situação financeira vulnerável na cidade.

Os tickets foram entregues pela prefeita Fernanda Hassem eo presidente da CUFA-AC Junior TRZ, na quadra do bairro Ferreira Silva em Brasileia, as mulheres chefes de famílias.

Durante a entrega das doações, o presidente da CUFA-GO destacou a importância do trabalho realizado pela Prefeitura de Aparecida no combate à fome. “Sabendo do trabalho que a prefeita Fernanda junto com os secretários Ieve e Djahilson têm realizado em Brasileia, e sabendo o quanto é necessário fazer essas doações chegarem a essas mães de famílias de locais distantes, nós unimos forças com a Prefeitura de Brasileia para fazer chegar aos mais vulneráveis”, frisou Junior TRZ.

Essa é a segunda vez que a Prefeitura de Brasileia e a CUFA se unem para levar benefícios as famílias em situação de vulnerabilidade.

Para a beneficiada Sônia da Silva Moreira essa ação tras esperança e falicidade. “Para mim é motivo de muita alegria tá recebendo, nesse momento de pandemia, receber essa ajuda. Estou desempregada há três a, e pra mim é um a benção de Deus. Eu quero agradecer de coração ao secretário de ação social, e a nossa Prefeita que está beneficiando muitas famílias com esses tickets, e estou aqui representando o Ramal do Nazare”, disse Sônia.

Segundo Edinilsa Costa da Silva os tickets é uma grande ajuda. “Pra mim é uma grande ajuda, já que nessa pandemia quase ninguém tá trabalhando então é um meio de ajudar na nossa mesa, e por isso é motivo de muita alegria. Eu agradeço a Deus, pela nossa Prefeita Fernanda Hassem, nosso secretario Djailson sempre tão dedicados aos que mais precisam. Hoje é só gratidão”, falou Edinilsa.

Na primeira vez foram entregues 100 tickets alimentação e com um bom planejamento e esforço da gestão acrescentaram 200 tickets para ser entregue.

A prefeita Fernanda Hassem destacou a importância da entrega e das festividades dos 111 anos do município. “É com o coração cheio de gratidão à Deus, a população de Brasiléia, e a nossa equipe que tem trabalhado diariamente que nos estamos realizando mais essa atividade em comemoração aos 111 anos. Quando eu vejo tantas mulheres arrimo de família, mulheres que estão na labuta diária para colocar comida na mesa, eu me sinto desafiada enquanto prefeita da nossa cidade a trabalhar cada vez mais e poder levar dignidade. O nosso sonho é aumento de emprego, geração de emprego e comida no prato dessas mulheres. Graças a parceria com a CUFA hoje podemos oportunizar 300 mães de família,há um mês atrás foram 100 beneficiadas, e nós estamos sonhando em muito. Parabéns mulheres, parabéns Brasiléia!” finalizou