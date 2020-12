O prefeito do município de Epitaciolândia, distante cerca de 240km da capital do Acre, recebeu no seu gabinete nesta segunda-feira, dia 21, representante do sindicato dos mototaxistas, para conceder novas concessões à categoria.

Tião Flores (PP), que está no término de sua gestão, contemplou mais duas placas totalizando 32 no geral, onde estes poderão exercer suas funções de mototáxi com serviço individual de passageiros com uso de motocicleta com cilindrada controlada.

“Estamos felizes em poder conceder mais duas placas para pessoas que irão trabalhar de forma legalizada e assim, ajudando suas famílias e no desenvolvimento do nosso Município”, destacou o gestor.

Para o presidente da categoria que esteve presente, agradeceu ao Prefeito e ao Secretário de Planejamento que se fez presente, o apoio sempre que pôde nesses anos.

Os dois novos profissionais assinaram o termo de concessão e posteriormente receber suas placas para poder trabalhar.

