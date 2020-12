A categoria de contadores, por meio do Programa Voluntariado da Classe Contábil (PVCC) e Conselho Regional de Contabilidade, CRC-AC, está engajada numa ação de voluntariado que deve beneficiar centenas de famílias carentes, com 3 toneladas de alimentos e brinquedos que estão sendo entregues esta semana para instituição amigos solidários.

Os alimentos foram arrecadados na sede do CRC-AC, durante este mês de dezembro, entregues em forma de sacolões, a maioria doados pela própria categoria de profissionais de contabilidade para serem distribuídos antes do Natal.

O presidente do CRC-AC, Wellington Chaves, defendeu o engajamento da categoria em dar o exemplo sobre a importância do voluntariado e segundo ele, o clima de Natal desperta naturalmente essa positividade nas pessoas.

“Principalmente nesse dramático período de pandemia, junto com o clima de Natal, a situação propícia no despertar sobre a importância do ser solidário”, analisou Wellington Chaves.

Associação Amigos Solidários foi a primeira instituição beneficiada com o recebimento das doações nesse início de semana, através do Programa de Voluntariado da Classe Contábil.

