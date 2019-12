A Convite do presidente BNDES Gustavo Montezano, o Prefeito Tião Flores está participando de um o Evento “BNDES COM “S” DE SOCIAL E DE SANEAMENTO na sede do BNDES, no Rio de Janeiro.

O evento tem por objetivo a discussão de iniciativas para alavancar investimentos voltados ao setor e contará com a participação de governadores estaduais, autoridades federais e especialistas.

No Evento será apresentado como o BNDES e o Governo Federal estão atuando na transformação do setor de saneamento, contribuindo para que cheguemos mais rápido à universalização, vale ressaltar que o município de Epitaciolândia está apto a receber projetos deste porte, e já aprovou e sancionou a lei nº 0395 de 05 de dezembro de 2019. Que “Autoriza a constituição de gestão associada com o Estado do Acre e entes da administração pública estadual, para a execução de funções públicas relativas aos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, e dá outras providências”.

Sendo assim poderá ser beneficiado com projetos para total cobertura de saneamento básico em Epitaciolândia.

Em breve mais informações.

