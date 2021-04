O vice-prefeito de Epitaciolândia, professor Antonio Soares, que esteve ausente de suas funções desde o início do mês passado, após ser infectado pelo novo coronavirus, que teve cerca de 50% dos pulmões afetados, sendo necessário sua transferência para a Capital, onde ficou em tratamento intensivo.

Após uma semana atrás, quando recebeu alta para iniciar uma terapia respiratória no Into, onde agradece muito aos médicos, Soares retornou para sua casa em Epitaciolândia. O vice-prefeito não esperava uma grande recepção em frente ao Fórum da Comarca com direito a cartazes e muita emoção.

Muito emocionado, Soares agradeceu a Deus pela vida e de poder voltar para casa, de poder continuar seu trabalho junto ao município que deu a oportunidade de ser eleito junto com Sérgio Lopes e poder fazer muito por Epitaciolândia.

Uma pequena carreata foi realizada pelas ruas principais da cidade, onde os munícipes puderam dar boas vindas. No Dia do Prefeito, que acontece neste dia 11, Sérgio Lopes e Professor Soares também receberam homenagens dos amigos e parentes na Prefeitura.

“Estou muito feliz pelo carinho de todos. Agradeço a Deus pela vitória e pelas orações, de poder voltar ao trabalho o mais breve possível”, disse.

Comentários