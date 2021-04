Alexandre Lima, com Raimari Cardoso

Os prefeitos das cidades de Epitaciolândia (Acre) e Gatty Ribeiro (Cobija), a governadora de Pando, Paola Terrazas, juntamente com vereadores e assessores, estiveram na Ponte da Internacional por volta do meio-dia deste domingo, dia 11, para anunciar oficialmente a abertura da fronteira da Bolívia com o Brasil.

Tal medida foi tomada pelo governo federal como meio de contar o avanço do covid-19, mas, gerou outro problema com cidades gêmeas como nos estados do Acre e de Pando. Os mais afetados seria para àqueles que trabalham em ambos os lados, os comércios além dos estudantes de medicia.

A tentativa de abrir ‘janelas’ em horários específicos não foi bem aceita e gerou protestos, ao ponto de brasileiros bloqueassem as duas pontes que ligam Cobija aos municípios vizinhos de Brasiléia e Epitaciolândia, com o apoio de bolivianos.

Tal medida do governo boliviano foi criticado por apoiadores tanto da oposição, quanto da situação e se acredita que foi um dos motivos que foi publicado um novo decreto liberando a fronteia.

Por meio de nota, o Itamaraty e o Ministério da Saúde bolivianos fizeram o anúncio e autorizaram o trânsito, estabelecendo, no entanto, que as condições devem ser definidas com a República do Brasil, em coordenação com as autoridades subnacionais de Pando.

Nesse sentido, a governadora interina de Pando, Paola Terrazas, apontou que, após uma avaliação do primeiro fechamento de fronteira, a situação não era favorável para Cobija, por haver uma situação de interdependência econômica, sobre a qual ela enviou uma carta ao presidente Luis Arce, informando que, em decorrência dessas restrições, várias famílias bolivianas foram prejudicadas.

Por serem cidades gêmeas, as restrições geraram multidões em supermercados e longas filas durante as três horas do dia em que era permitido o trânsito entre Cobija, Epitaciolândia e Brasiléia. Apesar do anúncio estadual, as duas pontes ainda seguem bloqueadas neste domingo, até mesmo porque ocorrem as eleições regionais na Bolívia nesta data.

Por volta das 17 horas deste domingo, o acesso seria liberado pelo lado boliviano, já que acontecia o segundo turno das eleições para governador em quase todos os estados da Bolívia, podendo ter o resultado no decorrer da noite, ou na madrugada desta segunda, dia 12.

Comentários