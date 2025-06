Prefeito Jerry Correia acompanha terraplenagem para novas sedes da Saúde e Educação

Por Fernando Oliveira

Fotos : Gennoci Nascimento – Secom

A primeira noite do Arraial Cultural realizado pela Prefeitura de Brasileia na noite desta sexta-feira (20), foi marcada por muita animação, cultura e tradição.

Mesmo com o frio típico do mês de junho, a população compareceu para prestigiar o evento junino.

A programação contou com vc apresentações de quadrilhas juninas, desfiles de rainhas caipiras, comidas e bebidas típicas, artesanato, pau de sebo e shows culturais.

Um verdadeiro resgate das tradições nordestinas e da nossa região amazônicas que celebram essa época com muito entusiasmo, que tomou conta da praça Hugo Poli preparado especialmente para receber a população brasileense.

Todas as secretarias municipais participaram da manifestação cultural, representadas por seus respectivos reis e rainhas caipiras, que deram um brilho especial ao evento com trajes típicos e entusiasmados.

A presença das equipes reforça o compromisso de integração entre a gestão pública e a comunidade.

Este é um momento de celebração, mas também de valorização da nossa cultura e incentivo aos pequenos negócios que ajudam aquecer a economia do nosso município. Fico feliz em ver o envolvimento de todas as secretarias e o sorriso no rosto das famílias de Brasiléia”, afirmou prefeito Carlinhos do Pelado bastante animado com a participação popular, equipe, vice-prefeito Amaral do Gelo e o deputado Roberto Duarte.

O ponto alto da noite foi a apresentação das quadrilhas: Junina Tradição de Epitaciolandia, Junina Espalha Brasa da escola Fontinele de Castro e a performance do artista Joana Gomes, que encantou o público e levantou adultos e crianças em uma verdadeira celebração junina.

O Arraial Cultural continua neste sábado, dia 21, com diversas atrações, praça de alimentação com comidas típicas, artesanato e oportunidades de confraternização entre os moradores. O evento reafirma o compromisso da administração municipal com a valorização da cultura, o incentivo ao lazer e o fortalecimento da economia local.

