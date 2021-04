Dizem os mais vividos que não há nada melhor para tornar a vida mais feliz, do que alguns chocolates e uma dose extra de carinho. Foi com esse sentimento que o Prefeito Sérgio Lopes e a primeira dama, juntamente com o pessoal da Secretaria de Assistência Social (SEMCIAS), e as demais secretarias, entraram em campo para proporcionar aos menos favorecido uma páscoa diferente.

Esse gesto só foi possível através das doações que partiram da iniciativa privada e servidores públicos, que se juntaram para dar um pouco de alegria para as crianças dos dois bairros mais carentes de Epitaciolândia.

O Prefeito Sérgio Lopes também apoiou a ideia e garantiu apoio na logística para distribuição de ovos, bombons e barras de chocolates, um simples ato que para alguns pode não ter muita importância, más pode adoçar a vida daquelas crianças e renovar o verdadeiro sentimento pascal de toda a família.

“Gostaríamos de distribuir chocolates para todas as crianças de nosso município, porém devido as dificuldades de início de gestão, e ainda os protocolos devido a pandemia da covid-19, estamos atendendo apenas essas crianças desses bairros mais carentes, queremos em nome da prefeitura agradecer a todos que contribuíram direta ou indiretamente para que pudéssemos proporcionar um pouquinho de alegria a mais de 170 crianças de nossa cidade.” Destacou Alliny Saldanha primeira dama.

“A páscoa para nós significa a ressureição, ou seja, o renascimento, e é com esse sentimento que estamos fazendo esse ato muito singelo, más que proporciona momentos de alegria para nossas crianças, e, é isso que importa, por isso eu quanto gestor só tenho a agradecer a todos que formaram essa corrente do bem, para doar e distribuir chocolates e promover momentos felizes para nossa criançada.” Destacou Sérgio Lopes.

