O prefeito de Assis Brasil, Jerry correia, recebeu em seu gabinete os diretores da empresa Enegisa, Alisson e Roberto, para tratar sobre renegociação de dívidas e futuros investimentos no município. Os representantes da empresa de energia apresentaram ao prefeito uma dívida de mais de R$ 200 mil que foram herdadas pela atual gestão.

O prefeito renegociou todas as dívidas, onde parte delas será pago já no final deste mês. Assim o gestor pretende quitar todos os débitos com a empresa até o final deste ano.

“Se devemos temos que pagar. Assumimos um compromisso com a Energisa e vamos honrar o acordo firmado para que nosso município não fique na inadimplência”, disse o prefeito.

Jerry Correia também afirmou que vai determinar uma vistoria em todas as unidades consumidoras da preefeitura. O prefeito quer saber quais são os prédios e outros espaços que a prefeitura paga a conta de energia.

“Estamos pagando contas que não são nossa. Um exemplo: ainda pagamos a conta de luz da antiga Pousada Ecológica que nem existe mais. Vamos mandar revisar e acabar com todos essss gastos desnecessários”, afirmou o gestor.

Após a reunião, o prefeito convidou os diretores para uma visita ao Bairro Km02, onde mostrou a dura realidade dos moradores em relação ao fornecimento de energia. Jerry exigiu um posicionamento imediato da empresa Energisa para acabar com aquela situação precária.

“A convite do prefeito estamos aqui para ver de perto essa terrível situação. A Energisa quer que isso seja solucionado o quanto antes. Vamos trazer ao prefeito e aos moradores deste bairro uma solução urgente”, garantiu o gerente da empresa, Roberto Botelho.

O prefeito disse que vai cumprir com suas obrigações, mas também irá cobrar a boa prestação de serviço da empresa Energisa em Assis Brasil.

Comentários