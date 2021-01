O Departamento Estadual de Água e Saneamento – Depasa, do município de Brasiléia, torna público que houve um rompimento na rede adutora de abastece parte da população.

Segundo Órgão, problema ocorrido na tubulação de água, ou seja, danificando a rede adutora de 400mm, causando rompimento e vazamentos de grandes proporções, onde a mesma necessita de reparos.

Informamos ainda que, a equipe está no local, mas terão que aguardar apoio da equipe de Rio Branco. Já solicitamos o envio com urgência de uma nova borracha, onde a equipe solicitada já está a caminho para solucionar o problema, com previsão de normalização nesta quarta-feira, dia 27, sem horário definido.

Veja nota.

