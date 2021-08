Prefeito de Assis Brasil destaca atuação de Gladson e Israel Milani na recuperação do ramal do Icuriã

O prefeito de Assis Brasil, Jerry Correia (PT) destacou o trabalho do governador Gladson Cameli (PP) e do secretário de Estado de Meio Ambiente, Israel Milani, por possibilitar a abertura dos 36 quilômetros do ramal do Icuriã. O prefeito disse que graças ao esforço de Israel Milani, que se tornou uma espécie de embaixador das causas da regional Alto Acre, as máquinas já estão executando o primeiro trecho.

“Hoje, o sonho começa a ser realizado na tríplice fronteira. Estamos vendo as máquinas trabalhando, uma empresa muito responsável, e o nosso agradecimento ao governador Gladson Cameli e ao secretário Israel Milani por essa obra que foi destinada para o município de Assis Brasil”, disse o prefeito.

A publicação da Prefeitura de Assis Brasil foi compartilhada por Israel Milani, que destacou a gestão ambiental executada pelo governo Gladson em apoio aos produtores rurais e extrativistas da região do Icuriã.

“Obras iniciadas no ramal do Icuriã! Valorizando a vida das pessoas, o governo e a Semapi estão presentes nas comunidades rurais! Famílias do Icuriã, em Assis Brasil sendo beneficiadas pela iniciativa da gestão ambiental do Governo”, comentou o secretário de Meio Ambiente do Acre.