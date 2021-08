Acusado de matar homem na frente da namorada pega mais de 27 anos de prisão

O acusado de matar Marcos Wanderson Pinheiro de Souza em Rio Branco em 2019 foi condenado, nesta sexta-feira (20), 27 anos, 7 meses e 15 dias de prisão e mais 50 dias multas. Welisson da Silva Bernaldino foi julgado pela 1ª Vara do Tribunal do Júri após mais de dois anos do crime.