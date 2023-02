Prefeito de Assis Brasil anuncia reajuste para servidores municipais

Agilidade na análise de projetos e liberação de recursos para a construção, ampliação e reforma de escolas foram alguns dos assuntos tratados pelo secretário de Educação, Aberson Carvalho, e o representante do governo do Acre em Brasília, Ricardo França, com a presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), Fernanda Pacobahyba, nesta quinta-feira, 2, em Brasília.

Uma das urgências, explicou o secretário Aberson, é a análise do projeto que visa a construção do Colégio de Aplicação. “Essas estruturas atualmente funcionam em local alugado, mas a Secretaria de Educação já dispõe de um terreno para a instalação do colégio, que foi doado pela Universidade Federal do Acre”, ressaltou.

berson Carvalho relacionou, entre as prioridades, a construção de escolas em municípios como Mâncio Lima, na comunidade Alto Pentecoste; e Senador Guiomard, na Baixa Verde; além da ampliação da Escola Santa Juliana, em Sena Madureira; e da reforma do Centro de Ensino Dom Bosco, em Rio Branco.

A presidente do FNDE disse que ainda realiza no órgão avaliações necessárias em início de governo. Falou de dificuldades orçamentárias, mas destacou a importância da responsabilidade do Acre ao inserir suas necessidades no pacto com o FNDE, habilitando-se para as liberações. “Quando conseguirmos liberar alguma coisa, o Acre estará apto”, exemplificou, esclarecendo que a medida levará em conta, especialmente, o ensino infantil e integral, por serem prioridades do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Expectativa

“Foi uma reunião positiva porque reafirmamos nossas prioridades e há a expectativa de que, mais na frente, as liberações comecem a fluir”, resumiu ao fim do encontro o secretário Aberson Carvalho. “Nosso trabalho é esse, lutar por apoios e recursos para que o governo avance ainda mais na Educação no Estado, conforme é objetivo do governador Gladson Cameli em todas as áreas de atuação do governo”, reforçou o representante Ricardo França.

Presente no encontro, o secretário adjunto de Educação, Tião Flores, destacou a importância de estreitar a relação institucional e “agilizar a análise dos projetos e beneficiar a classe estudantil”. Também participaram da reunião a assessora da Secretaria de Educação, Rosária Maia, e outros integrantes do FNDE: a diretora de Gestão, Articulação e Projetos Educacionais, Flávia Schmidt; o coordenador-geral de relações institucionais, André Milhome; e o assessor Danilo Fontinele.

